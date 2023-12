Der Technologiekonzern ABB hat sich am Investorentag im italienischen Frosinone vom letzten Donnerstag hinsichtlich Umsatzwachstum und operativer Gewinnmarge ehrgeizigere Ziele gesetzt. Die Reaktion an der Börse war dementsprechend positiv, so dass sich die Aktien wieder dem bisherigen Jahreshoch von 35,74 Franken angenähert haben. Ein Kursniveau, das zuvor letztmals 2007 bestand, also vor 16 Jahren.