Trotz der anhaltenden Volatilität und des komplexen geopolitischen Umfelds deuten die Daten laut Einschätzung der UBS darauf hin, dass sich die zugrunde liegenden Markttrends für die Uhrenbranche verbessern. Die Entwicklung in den kommenden Monaten werde entscheidend sein, um beurteilen zu können, ob die Erholung des Uhrensektors im Jahr 2026 tatsächlich nachhaltig sei. Besonders erfreulich sei die zuletzt in China gesehene Verbesserung.