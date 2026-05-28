Die jüngste Kursrallye hat Sivers für die Aufnahme in Aktienindizes bereit gemacht. Die Börsenbetreiberin Nasdaq gab bekannt, dass die Aktie am 1. Juni in den OMX Stockholm Benchmark Index aufgenommen wird; und MSCI plant, sie in einen Small-Cap-Index aufzunehmen. Dennoch wird die Aktie laut von Bloomberg zusammengestellten Daten von etablierten Brokern bisher kaum beobachtet.