Die Aktien von Kardex legen am Vormittag rund 1 Prozent zu und kosten 281 Franken. Mit diesem Kursniveau hätten die Titel 18 Prozent Aufwärtspotenzial, wenn man der Einschätzung des Analysten von Oddo BHF Glauben schenkt.
Er hat am Freitag die Coverage von Kardex mit «Outperform» aufgenommen und das Kursziel auf 330 Franken festgelegt. Dieses Niveau hatten die Titel zuletzt Ende August inne. Die damals erreichten 335 Franken markieren sogleich das Jahreshoch - beziehungsweise fast ein Allzeithoch. Einzig kurz nach der Jahrtausendwende kosteten die Aktien zwischenzeitlich noch mehr.
Eine Begründung findet man wohl beim Expertenkollege von Octavian. Er hatte ebenfalls erst kürzlich die Abdeckung aufgenommen und sieht insbesondere im Bereich Intralogistik Chancen für Kardex. Das Intralogistikunternehmen sei auf einem klaren Wachstumspfad, getragen von Investitionen in Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie KI.
Laut eigenen Aussagen profitiert das Unternehmen vom Fachkräftemangel, steigenden Lohnkosten und Platzknappheit, welche die Nachfrage nach automatisierten, ergonomischen und energieeffizienten Lagerlösungen treiben. Rund 80 Prozent der Lagerhäuser weltweit würden immer noch manuell betrieben.
Aktie mit Aufholpotenzial
Seit Januar resultieren nur 2,9 Prozent Kursplus. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI hat in dieser Zeit 14 Prozent dazugewonnen. Dennoch gehört die Aktie zu einer der erfolgreichsten am Schweizer Markt in den letzten 15 Jahren. Vor zehn Jahren war der Titel keine 10 Franken wert.
Kardex ist nicht unbekannt für einen stark schwankenden Kurs, was allfällige Gewinne auch wieder vernichten kann. Zum Vergleich: Im April war Kardex mit 192 Franken noch 100 Franken weniger wert.
Mit seinem Optimismus ist der Oddo-Experte einer von sieben weiteren Analysten, welche Kardex zum Kauf empfehlen, wobei das durchschnittliche Kursziel mit 341 Franken sogar noch über seiner Einschätzung liegt. Es liegt eine weitere Halten-Empfehlung vor und keine Verkaufsempfehlung.
Mit einem KGV von 27 ist Kardex neutral bewertet und liegt damit nahe am Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Gleichzeitig zeigen die historischen Bewertungen, dass der faire Wert etwas höher liegen dürfte als der aktuelle Kurs - was auf etwas weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.
(cash)