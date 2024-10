Wegfall des Anreizes problematisch

Der Hinweis, dass die Entscheidung zwischen Kapitalbezug oder Rente beziehungsweise einer Kombination davon nicht primär aufgrund steuerlicher Überlegungen, sondern vor allem aufgrund anderer Aspekte wie finanzielle Sicherheit, finanzielle Flexibilität, familiäre Situation oder Gesundheitszustand getroffen wird, ist zutreffend. Die Motivation, in die Säule 3a zu investieren, ist jedoch vor allem, Steuern zu sparen. «Hier erwarte ich, dass die Attraktivität deutlich zurückgehen wird», erklärt Yvonne Seiler Zimmermann, Professorin am IFZ der Hochschule Luzern in Zug.