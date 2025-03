Musks Tesla stieg in den Wochen nach der Wahl um 98 Prozent und erreichte ein Rekordhoch. LVMH von Arnault legte in der Woche vor der Amtseinführung um 7 Prozent zu und machte den französischen Magnaten um 12 Milliarden Dollar reicher. Sogar Zuckerbergs Meta, das Trump 2021 von der Social-Media-Plattform verbannt hat, legte vor Beginn der neuen Amtszeit um 9 Prozent zu und in den ersten vier Wochen seiner Amtszeit um weitere 20 Prozent.



Doch alle Erwartungen, dass der Beginn von Trumps neuer Amtszeit die Märkte weiter beflügeln würde, haben sich zerschlagen. Der S&P 500 hat seit seinem Amtsantritt 6,4 Prozent verloren, da Massenentlassungen von Regierungsangestellten und das Hin und Her des Präsidenten in Bezug auf Zölle die Aktienmärkte in Aufruhr versetzten, wobei der Leitindex am Montag um 2,7 Prozent fiel.