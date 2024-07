Während es in den USA 67 Dividenden-Aristokraten gibt, sind es bei den Königen 25. In der unten stehenden Tabelle sind diese nach ihrer Ausschüttungsrendite geordnet. Der Konsumgüterkonzern Kenvue bietet die höchste Rendite, da er im Mai 2023 infolge der Abspaltung des Konsumgütergeschäfts von Johnson & Johnson an die Börse ging - daher wird kein Wert für das durchschnittliche Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren angegeben. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr deutlich nachgegeben und liegt weit unter dem IPO-Preis von 22 Dollar.