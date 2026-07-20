Die Coronation Asset Management, die 47 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat ihr Engagement in Chipherstellern reduziert und ihre Allokation in Indien erhöht, da die Erwartungen an Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz auf ein Niveau gestiegen sind, das kaum zu übertreffen ist.
«Wir sehen derzeit bei den meisten taiwanesischen und südkoreanischen Aktien nur noch eine sehr geringe Sicherheitsmarge, ähnlich wie bei indischen Aktien in den Jahren 2024/2025 und chinesischen Aktien im Jahr 2020», erklärten Gavin Joubert, Iakovos Mekios und Suhail Suleman, die den Fonds leiten, in einer Mitteilung. Dieser Schritt ermöglichte es den Managern, das Engagement des Fonds in Indien zu erhöhen, nachdem der Markt ‹nach einer längeren Phase des Pessimismus aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Bedenken deutlich nachgegeben hatte›», erklärten sie.
Die Allokation wurde auf knapp 12 Prozent erhöht, wobei der Fonds seine Position in Mahindra & Mahindra wieder aufnahm. Mahindra & Mahindra wird nach einer schwachen Agrarsaison und einer allgemeinen Konjunkturabschwächung als Turnaround-Kandidat angesehen. Zudem erhöhte der Fonds seine Beteiligung an Bajaj Finance, der HDFC Bank und der ICICI Bank.
Coronations Rückzug aus einem der weltweit gefragtesten Investments spiegelt die wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-Booms wider, der die Portfolios von Schwellenländern auf Chiphersteller konzentriert und andere Sektoren und Märkte vernachlässigt hat. Der wichtigste Aktienfonds von Franklin Templeton für Schwellenländer hat seine Beteiligungen an Chipherstellern ebenfalls reduziert und bevorzugt nun chinesische Internetunternehmen wie Alibaba und Tencent
SK Hynix, das Aushängeschild des diesjährigen Booms, wurde von den Massnahmen der südkoreanischen Behörden zur Eindämmung des spekulativen Aktienhandels getroffen. Die Aktie ist seit ihrem Höchststand im Juni um fast 40 Prozent gefallen.
(Bloomberg/cash)