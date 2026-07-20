«Wir sehen derzeit bei den meisten taiwanesischen und südkoreanischen Aktien nur noch eine sehr geringe Sicherheitsmarge, ähnlich wie bei indischen Aktien in den Jahren 2024/2025 und chinesischen Aktien im Jahr 2020», erklärten Gavin Joubert, Iakovos Mekios und Suhail Suleman, die den Fonds leiten, in einer Mitteilung. Dieser Schritt ermöglichte es den Managern, das Engagement des Fonds in Indien zu erhöhen, nachdem der Markt ‹nach einer längeren Phase des Pessimismus aufgrund geopolitischer und wirtschaftlicher Bedenken deutlich nachgegeben hatte›», erklärten sie.