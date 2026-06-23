Der US-Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken im Laufe des Dienstagvormittags weiter angezogen. Am Mittag überquerte er die Marke von 81 Rappen und ist vorübergehend 81,03 Rappen wert gewesen. Damit hatte der Greenback den höchsten Stand seit dem vergangenen November und dementsprechend ein Mehrmonatehoch erklommen. Dabei war die US-Währung schon seit Mitte der vergangenen Woche deutlich erstarkt, nachdem sie bei 79,09 Rappen auf einem Zwischentief angelangt war.