Bis vor kurzem waren ETF-Sparpläne in der Schweiz wenig verbreitet. Mittlerweile sind sie beliebter geworden. Die Grundidee ist einfach: Man entscheidet sich, in welchen oder welche ETF man investieren will, und setzt Monat für Monat eine bestimmten Betrag ein, der optimalerweise per Dauerauftrag vom Lohnkonto aus überwiesen wird. Er ist nicht sakrosankt, sondern kann zwischendurch auch geändert werden.

Dieses quasi-automatische Investieren über längere Zeit hinweg hat auch bei moderaten Renditen Vorteile, etwa das Ausnutzen des Zinseszinseffekts. Hingegen muss man mit zeitweiligen Verlusten aufgrund von Marktschwankungen rechnen. Zudem lohnt es sich, die Kosten genau zu prüfen. Auch wenn sie generell tief erscheinen, gibt es von Anbieter zu Anbieter Unterschiede.