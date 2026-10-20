Die ABB-Titel notieren gegen 10:30 Uhr um 4,9 Prozent tiefer bei 71 Franken. Damit notieren sie mittlerweile rund 21 Prozent unter ihrem Jahreshoch bei 89,14 Franken vom Juni. Mit einer Performance fast 20 Prozent seit Jahresbeginn notieren sie allerdings immer noch weit vorne in der SMI-Liste.