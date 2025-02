Schneider Electric ist sehr gut bei den Hyperscalern und Rechenzentrumsanbietern integriert, welche eine enorme Menge an Strom benötigen. In ähnlicher Weise leistet ABB viel, nicht nur in kommerziellen, sondern auch in industriellen Anwendungen für das Energiemanagement, erklärt die Portfoliomanagerin weiter. «Diese Unternehmen haben eine Kapitalrendite im zweistelligen Bereich, ein Wachstum beim Betriebsgewinn im niedrigen zweistelligen Bereich und sehr gesunde Freie-Cashflow-Margen. Wenn Sie also in qualitativem Wachstum verankert sind, ist dies ein guter Angelteich für Investoren im Ökosystem der Energiewende.»