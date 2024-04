ABB und Vulcan Energy werden gemeinsam das Design, Engineering, die Durchführung und die operativen Pläne für den Abbau in Europa strategisch wichtiger Lithium-Vorkommen ausarbeiten, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Das «Zero Carbon Lithium»-Projekt von Vulcan Energy liegt in Deutschland im oberen Rheintal. Dort ist laut ABB die grösste Lithium-Quelle Europas. Gemäss dem Memory of Understanding streben die beiden Firmen gemeinsam die CO2-freie Produktion von Lithium für die Verwendung in Batterien an.