Nach Abschluss der Übernahme wird der Diagnostik-Umsatz von Abbott auf mehr als zwölf Milliarden Dollar jährlich steigen. Exact Sciences, das in diesem Jahr voraussichtlich mehr als drei Milliarden Dollar umsetzen wird, soll als Tochtergesellschaft von Abbott mit Sitz in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin weitergeführt werden. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite Quartal 2026 erwartet, die Exact-Aktionäre müssen aber noch grünes Licht geben. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben dem Geschäft bereits einstimmig zugestimmt.