Die Papiere von Kering rutschen in Paris um bis zu vier Prozent ab, nachdem Luca de Meo dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument zufolge erklärt hat, dass die Abhängigkeit von Gucci verringert und das Filialnetz weiter verkleinert werden müsse, um eine Rückkehr zum Wachstum zu erreichen.