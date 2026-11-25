Die Aktie der Swatch Group zieht am Mittwoch im frühen Handel um 6,0 Prozent auf 203,20 Franken an. Zwischen Auf und Ab erreichte die Aktie das Jahreshoch im Jahr 2026 von 219,20 Franken auf Schlusskursbasis Anfang Juni. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von 13,4 Prozent.
Die UBS erhöht beim Uhrenkonzern das Rating auf «Neutral» von zuvor «Sell». Zudem setzt die Bank das Kursziel neu auf 204 Franken, also auf das Niveau des aktuellen Kurses. Zuvor lag es bei der Bank bei 90 Franken - das ist mehr als eine Verdopplung und entspricht einer Steigerung von fast 230 Prozent.
Gute News für die Branche gab es mit den Zahlen der Uhrenexporte. Diese stiegen in den letzten Monaten, zuletzt im Oktober um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Allerdings bleibt die Statistik beeinflusst von den Entwicklungen im Vorjahr rund um den US‑Zollstreit. Die Ausfuhren der Uhren nahmen bereits in den vorangegangenen Monaten Juni bis September zwischen 9 und 12 Prozent zu.
Laut UBS-Analystin Zuzanna Pusz dürfte die weltweit starke Nachfrage, speziell aus den USA, die zunehmende Schwäche in China mehr als kompensieren. Zudem entwickelten sich die Wechselkurse günstig für den Uhrenkonzern.
Dennoch sieht Pusz bei der Swatch Group weiterhin strukturelle Probleme. Die Analystin nennt dabei die höhere Gewinnschwelle sowie Ineffizienzen beim Betriebskapital. Die Erhöhung begründet sie damit, dass sich die konjunkturellen Aussichten deutlich verbessert hätten.
Zur Erinnerung: Die UBS-Analystin vergab Mitte 2025 dem Titel ein Kursziel von 75 Franken mit einem Sell-Rating, ehe sie das Kursziel auf 90 Franken Ende November 2025 anhob - da notierte die Aktie allerdings schon bei 145 Franken.
Besserer Ausblick
Mit dem Blick aufs Jahresende steht zudem das wichtige Weihnachtsgeschäft für Swatch an. Bereits Anfang November zog die Aktie des Uhrenkonzerns an, nachdem der britische Uhrenhändler Watches of Switzerland einen verbesserten Ausblick fürs kommende Jahr präsentierte.
Zuvor belasteten negative Schlagzeilen die Branche. Unter anderem drückten die Geschäftszahlen von LVMH, der Kering-Gruppe oder Hermès auf deren Kurse. Zudem gab LVMH beim Schweizer Uhrenhersteller Zenith einen massiven Stellenabbau bekannt. Auch die Zahlen von Richemont von Mitte November kamen am Markt nicht positiv an.
Unter den bei Bloomberg gelisteten Analysten bewerten insgesamt 14 Analysten die Swatch-Aktie als neutral. Neun empfehlen den Verkauf und drei den Kauf der Titel. Das durchschnittliche Kursziel über zwölf Monate liegt bei 183,40 Franken.