Gute News für die Branche gab es mit den Zahlen der Uhrenexporte. Diese stiegen in den letzten Monaten, zuletzt im Oktober um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Allerdings bleibt die Statistik beeinflusst von den Entwicklungen im Vorjahr rund um den US‑Zollstreit. Die Ausfuhren der Uhren nahmen bereits in den vorangegangenen Monaten Juni bis September zwischen 9 und 12 Prozent zu.