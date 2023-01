Mercedes-Benz Pkw lieferte mit 2,04 Millionen Fahrzeugen ein Prozent weniger aus als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zuwächse in Europa und Nordamerika konnten eine schwache Entwicklung am weltweit grössten Automarkt China nicht ausgleichen. Das kleinere Geschäftsfeld Mercedes-Benz Vans steigerte unterdessen trotz der Probleme bei Teileversorgung und Auslieferung den Absatz um vier Prozent auf rund 411'000 Einheiten.