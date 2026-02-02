BYD verkaufte im Januar mit gut 210.000 Fahrzeugen 30 Prozent weniger als vor Jahresfrist. An der Börse in Hongkong sank die ​BYD-Aktie in Reaktion darauf am Montag ‌um fast acht Prozent. Auch ‌die Papiere anderer chinesischer Fahrzeughersteller wie Geely, Leapmotor, Xiaomi und Xpeng kamen unter Druck. Der chinesische Pkw-Verband erwartet für 2026 eine Stagnation des Marktes mit dem schwächsten Wert seit dem ersten Corona-Jahr 2020. ⁠Zudem schmälert der intensive Preiswettbewerb die Gewinnspannen der Hersteller.