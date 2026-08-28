Grundsätzlich ist die Stimmung an den Aktienmärkten trotz der vielen Unsicherheitsfaktoren politischer und wirtschaftlicher Natur weiter überraschend gut, wie es im Handel heisst. So bleibt doch die Lage in Nahost undurchsichtig und die Inflationssorgen in den USA sind diese Woche mit den über den Schätzungen ausgefallenen PCE-Inflationsdaten wieder präsenter geworden. Zuletzt standen in erster Linie wieder Techwerte im Vordergrund - unterstützt unter anderem von den Nvidia-Zahlen am Vortag. Entsprechend hat der hiesige Leitindex, der kaum Techwerte enthält, mit der allgemeinen Entwicklung nicht ganz mithalten können.