Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp will das Frankfurter Geldhaus mit Kostensenkungen und dem Abbau Tausender Stellen für den Abwehrkampf gegen UniCredit wappnen. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2028 brutto rund 3900 Vollzeitstellen wegfallen, wie die Commerzbank am Donnerstag mitteilte. Davon entfallen allein rund 3300 Jobs auf Deutschland. Orlopp will die Komplexität von Prozessen weiter reduzieren und die Bank schlanker und effizienter aufstellen. Die Digitalisierung soll beschleunigt und internationale Standorte verstärkt genutzt werden. Dort und etwa auch bei der polnischen Tochter mBank soll es zu einem Stellenaufbau kommen, so dass der Personalstand weitgehend konstant bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit bleiben soll.