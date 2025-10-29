Das an der SIX Swiss Exchange und an der Nasdaq kotierte Unternehmen entwickelt Wirkstoffe zur Behandlung neurologischer Erkrankungen. Der führende Medikamentenkandidat Dipraglurant wird für die Erholung nach Hirnverletzungen, etwa nach Schlaganfällen, geprüft. Addex arbeitet zudem mit dem britischen Konzern Indivior an der Entwicklung eines Wirkstoffs gegen Suchterkrankungen und hält Beteiligungen an mehreren biopharmazeutischen Projekten im Bereich der Präzisionsmedizin.