Weltweit habe der weltweit zweitgrösste Sportartikelkonzern seine Vorräte im abgelaufenen Jahr um fast 1,5 Milliarden auf gut 4,5 Milliarden Euro reduziert, erklärte Vorstandschef Björn Gulden am Mittwoch in Herzogenaurach. «Mit Ausnahme der USA haben wir nun überall gesunde Lagerbestände.» Dort müsse Adidas zumindest im ersten Halbjahr 2024 weiter am Abbau arbeiten. Doch auch über das Gesamtjahr gerechnet werde der Umsatz in Nordamerika währungsbereinigt um etwa fünf Prozent schrumpfen, 2023 war er dort um 16 Prozent eingebrochen.