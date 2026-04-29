«Das ‌allgemeine Einzelhandelsumfeld ist momentan sehr volatil und in vielen Märkten stark von Rabatten geprägt, besonders im Lifestyle-Schuhsegment», sagte Vorstandschef ​Björn Gulden. Deshalb sei es wichtig, nicht zu ​viele Produkte in den Handel zu ​geben. «Wir hoffen natürlich, dass sich das Umfeld stabilisiert und sich die ‌Rabatte normalisieren, aber das liegt leider nicht in unserer Hand.» Im Online-Geschäft und in den eigenen Läden habe Adidas sich ​auf ​Verkäufe zum Original-Preis konzentriert, ⁠was den Umsatz hier um 22 ​Prozent nach oben ⁠trieb.