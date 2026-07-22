Nike, das sich unter Vorstandschef Elliott Hill neu aufgestellt und den Fokus stärker auf den Sport ausgerichtet hat, betrachtete die Weltmeisterschaft als wichtige Chance, im Fussball Boden gutzumachen. «Wir haben den Plan umgesetzt, den wir umsetzen wollten. Wir haben das kontrolliert, was wir kontrollieren konnten», schrieb Andrade in dem Memo. Er räumte zugleich ein, dass es Rückschläge gegeben habe.