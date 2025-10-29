Nach den ersten neun Monaten hat Adidas einen Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 1,29 (Vorjahreszeitraum: 0,85) Milliarden Euro in der Tasche, das entspricht einer Steigerung von 52 Prozent. Um die erhöhte Jahresprognose für das Betriebsergebnis zu erreichen, muss der Konzern im laufenden vierten Quartal nur noch gut 100 Millionen Euro erwirtschaften.