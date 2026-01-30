Die Aussagen von Adidas kamen am Freitag am Markt sehr gut an. Die im Dax notierte Aktie gewann im frühen Handel 4,4 Prozent. Dennoch befindet sich die Aktie seit längerem in einem Abwärtstrend, aus dem es nur schwer ist, herauszukommen. In den vergangenen 12 Monaten hat das Papier mehr als 40 Prozent verloren und auch im laufenden Jahr stand vor der Veröffentlichung der Eckdaten ein Minus von rund 16 Prozent zu Buche. Um den Negativtrend zu brechen, müsste der Kurs schon an die Marke von 168 Euro heranlaufen. Am Morgen notierte das Papier zuletzt bei rund 150 Euro.