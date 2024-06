Der «Financial Times» («FT») zufolge werden sie in einem anonymen, angeblich von eigenen Mitarbeitern stammenden Brief beschuldigt, «Millionen Euro» von Lieferanten und Werbeagenturen angenommen zu haben. Ein Sprecher des weltweit zweitgrössten Sportartikelherstellers bestätigte am Sonntag, das anonyme Schreiben erhalten zu haben, das «auf mögliche Verstösse gegen die Verhaltensregeln hindeute».