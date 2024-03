Der weltweit zweitgrösste Sportartikelkonzern rutschte im «Übergangsjahr» 2023 nach der Trennung vom umstrittenen US-Rapper Kanye West («Ye») mit 58 Millionen Euro in die Verlustzone, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. 2022 standen noch 254 Millionen Euro Gewinn zu Buche. Die Dividende soll bei 70 Cent je Aktie konstant bleiben. Darin spiegelten sich der unerwartete operative Gewinn, die robusten Finanzen und die Zuversicht für das laufende Jahr wider, erklärte Adidas. Weil der Abverkauf der Restbestände der von Ye designten «Yeezy»-Sneaker besser lief als erwartet, ergab sich ein Betriebsgewinn von 268 Millionen Euro, wie Adidas bereits Ende Januar berichtet hatte.