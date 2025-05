Die USA und die Emirate (VAE) wollen in den kommenden zehn Jahren insgesamt 440 Milliarden Dollar in die Hand nehmen, sagte der Chef des Staatskonzerns Adnoc aus Abu Dhabi, Sultan Ahmed al-Jaber, am Freitag. Die Vereinbarung werde «die bestehenden Investitionen der VAE in die US-Wirtschaft erheblich erhöhen», teilte das Weisse Haus in einer separaten Erklärung mit und nannte in diesem Zusammenhang die Bereiche KI-Infrastruktur, Halbleiter, Energie und Fertigung.