Der Umsatz von Aebi Schmidt legte in den ersten drei Monaten um 0,4 Prozent auf 456 Millionen Dollar zu, wie das Unternehmen im Mai bekannt gab. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 6 Prozent auf 33,1 Millionen Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7,3 Prozent von 6,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte Aebi Schmidt einen Reingewinn von 0,7 Millionen Dollar. Das waren 0,1 Millionen mehr als vor einem Jahr.