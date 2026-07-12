Am 1. Juli 2025 erfolgte der Börsengang des Industrieunternehmens Aebi Schmidt an der US-Technologiebörse Nasdaq - dies im Rahmen eines «Reverse-Mergers» durch die Fusion mit dem US-Unternehmen The Shyft Group.
Der aktuelle Aktienkurs von Aebi Schmidt liegt aktuell mit 11,71 Dollar unter dem damaligen rechnerischen «Ausgabepreis» von 12,06 US-Dollar. Der breite US-Index S&P 500 hat in den letzten zwölf Monaten demgegenüber rund 24 Prozent zugelegt.
«Die amerikanische Börse wurde stark von einzelnen Titeln im Bereich der künstlichen Intelligenz getrieben», erklärt Barend Fruithof, CEO von Aebi Schmidt, die Underperformance der Aktie gegenüber dem Gesamtmarkt in einem Interview mit der NZZ am Sonntag.
Es gebe aber auch Investoren für klassische Industriebetriebe wie Aebi Schmidt. «Dass sich das im Kurs bis jetzt nicht zeigt, liegt unter anderem daran, dass nur ein kleiner Teil unserer Aktien überhaupt gehandelt wird», so Fruithof weiter. Die grössten 80 bis 100 Investoren hielten 93 bis 94 Prozent und wollen nicht verkaufen, da sie mit der Entwicklung zufrieden seien.
«Wenn nur wenige Prozent frei handelbar sind, erschwert dies Investitionen für Fonds und Family-Offices. Wir sind uns bewusst, dass die Frage des Free Float mittel- und langfristig gelöst werden muss», so Fruithof weiter. Der Free Float bezeichnet die Anzahl frei handelbarer Aktien eines börsenkotierten Unternehmens.
Insgesamt beurteilt der Chef des Spezialfahrzeugherstellers den Börsengang als «Erfolg». Er habe aber zahlreiche Herausforderungen mit sich gebracht, «etwa die vollständige Umstellung des Buchhaltungsstandards innert drei Monaten». Entscheidend sei jedoch, dass Aebi Schmidt die Markterwartungen und die eigenen Ziele erfülle. Das schaffe Vertrauen und führe dazu, dass sich vermehrt institutionelle Investoren für Aebi Schmidt interessierten.
Der Umsatz von Aebi Schmidt legte in den ersten drei Monaten um 0,4 Prozent auf 456 Millionen Dollar zu, wie das Unternehmen im Mai bekannt gab. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 6 Prozent auf 33,1 Millionen Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7,3 Prozent von 6,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte Aebi Schmidt einen Reingewinn von 0,7 Millionen Dollar. Das waren 0,1 Millionen mehr als vor einem Jahr.
(cash)