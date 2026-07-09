Der an der US-Technologiebörse Nasdaq kotierte Spezialfahrzeugbauer Aebi Schmidt hat von der deutschen Autobahn GmbH des Bundes einen Grossauftrag erhalten. Dieser hat laut Mitteilung vom Donnerstagnachmittag ein Volumen von rund 10 Millionen Euro.
Aebi Schmidt agiert dabei als zentraler Unterauftragnehmer von Hauptauftragnehmer Iveco. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Aebi Schmidt 123 Unterhaltsfahrzeuge mit Hydraulik- und Wechselrahmensystemen ausstatten. Auslieferung und Inbetriebnahme, inklusive Schulung der Fahrzeugführer, sollen bis Ende 2027 erfolgen.
(AWP)