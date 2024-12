Über einen Aktientausch will Aebi Schmidt mit dem US-Spezialfahrzeug-Hersteller The Shyft Group fusionieren, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die Aebi-Schmidt-Aktionäre die Mehrheit (52 Prozent) am gemeinsamen Unternehmen halten.