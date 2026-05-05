Demnach wird die Yeti Hub Software-Plattform mit ihren Fahrassistenzsystemen direkt in die Schneeräumungsgeräte der Marken Schmidt und MB integriert, wie Aebi Schmidt am Dienstag mitteilte. Mit den vollständig integrierten Systemen sollen die Sicherheit und die Effizienz bei der Schneeräumung an Flughäfen erhöht werden.