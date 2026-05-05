Die an der US-Tech-Börse Nasdaq kotierte Aebi Schmidt Grupp kooperiert künftig mit dem norwegischen Tech-Unternehmen Yety Move. Die gebündelten Kompetenzen der beiden Unternehmen sollen für den Winterdienst auf Flughäfen genutzt werden.
Demnach wird die Yeti Hub Software-Plattform mit ihren Fahrassistenzsystemen direkt in die Schneeräumungsgeräte der Marken Schmidt und MB integriert, wie Aebi Schmidt am Dienstag mitteilte. Mit den vollständig integrierten Systemen sollen die Sicherheit und die Effizienz bei der Schneeräumung an Flughäfen erhöht werden.
Die Kooperation gilt für Flughäfen in Nordamerika, wobei sie für die USA exklusiv ist, sowie für verschiedene ausgewählte Märkte in Europa und Japan.
Yeti Move ist ein norwegisches Technologieunternehmen mit Sitz in Drammen. Das Unternehmen entwickelt autonome Softwarelösungen für den professionellen Flughafenbetrieb.
(AWP)