Zusammen kamen Aebi Schmidt und Shyft im ersten Semester (pro forma) auf einen Umsatz von 907,5 Millionen US-Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das entspricht einem Rückgang um 0,9 Prozent. Rückläufig entwickelte sich das US-Geschäft (-2 Prozent), während sich Europa und der Rest der Welt positiv entwickelte, wie das Unternehmen weiter schreibt.