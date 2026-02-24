Im Zuge der geplanten Verkleinerung des Verwaltungsrat tritt Hauptaktionär Peter Spuhler aus dem Gremium zurück und wird Ehrenpräsident, wie der Spezialfahrzeug-Hersteller am Dienstag mitteilte. Der Umsatz des an der New Yorker Börse Nasdaq kotierten Unternehmens mit Sitz in Frauenfeld stieg gemäss den vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen um 2 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der Auftragseingang legte um 22 Prozent zu und hob den Auftragsbestand auf über 1,2 Milliarden Dollar per Ende Jahr an.