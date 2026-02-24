Im Zuge der geplanten Verkleinerung des Verwaltungsrat tritt Hauptaktionär Peter Spuhler aus dem Gremium zurück und wird Ehrenpräsident, wie der Spezialfahrzeug-Hersteller am Dienstag mitteilte. Der Umsatz des an der New Yorker Börse Nasdaq kotierten Unternehmens mit Sitz in Frauenfeld stieg gemäss den vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen um 2 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Der Auftragseingang legte um 22 Prozent zu und hob den Auftragsbestand auf über 1,2 Milliarden Dollar per Ende Jahr an.
Der bereinigte operative Gewinn (adjusted EBITDA) verbesserte sich den Angaben zufolge deutlich und dürfte leicht über der Mitte des Zielkorridors von 145 bis 165 Millionen Dollar zu liegen kommen. Die definitiven Ergebnisse legt der Industriebetrieb mit rund 6000 Mitarbeitenden am 19. März vor.
Wachstum auch 2026 erwartet
Für 2026 stellt Aebi Schmidt schonmal einen Umsatz von 1,95 bis 2,05 Milliarden Dollar und einen adjusted EBITDA von 175 bis 195 Millionen Dollar in Aussicht. Der hohe Auftragsbestand dürfte sich vor allem im zweiten Halbjahr in Umsatz niederschlagen, wie es heisst. Aebi Schmidt will zudem seine Verschuldung im Verhältnis zum operativen Gewinn (EBITDA) bis Ende 2026 auf unter das Zweifache senken.
Im Zuge der abgeschlossenen Übernahme des US-Nutzfahrzeugherstellers Shyft Group wird der Verwaltungsrat wie angekündigt an der Generalversammlung 2026 verkleinert. Spuhler, langjähriger Verwaltungsrat und seit 2006 Hauptaktionär, verzichtet dabei auf eine Wiederwahl. Der bisherige Präsident Jim Sharman und Verwaltungsrat Paul Mascarenas treten ebenfalls nicht mehr an.
«Aebi Schmidt steht heute auf einem starken Fundament - mit einem klaren strategischen Kurs, einem rekordhohen Auftragsbestand und einem Team, dem ich volles Vertrauen schenke», wird Peter Spuhler in der Mitteilung zitiert. «Es ist der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung vollständig an dieses Team abzutreten.»
Der Verwaltungsrat nominiert Konzernchef Barend Fruithof zum neuen Präsidenten. Für die Position als Vizepräsidentin ist Terri Pizzuto vorgesehen, und als Lead Independent Director Andreas Rickenbacher. Spuhler soll Ehrenpräsident werden. Er will dem Unternehmen als Ankeraktionär «langfristig» verbunden bleiben.
(AWP)