Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) wuchs im Sommerquartal auf 42,2 Millionen Dollar, wie das Ostschweizer Unternehmen, das seit der Fusion mit Shyft am 1. Juli an der US-Technologiebörse Nasdaq kotiert ist, am Donnerstag mit. Das sei ein Plus von einem Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wenn Shyft damals schon zu Aebi Schmidt gehört hätte.