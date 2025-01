Die «sehr guten Resultate» seien trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds insbesondere in Europa erzielt worden, so Aebi Schmidt. Während der schwächelnde Landwirtschaftsmarkt das Wachstum in dieser Region gebremst habe, seien in allen anderen Bereichen Umsatzsteigerungen verzeichnet worden. Besonders stark habe sich das Geschäft in Nordamerika entwickelt, wo sowohl Umsatz als auch Profitabilität deutlich zugelegt hätten.