Zudem hätten verschiedene Kostenoptimierungsmassnahmen 6 Millionen Franken eingespart. Der Betriebsgewinn der Spitalsparte stieg um 18,9 Prozent auf 32 Millionen Franken. Die vor kurzem angekündigte Integration der Zürcher Klinik Pyramide am See in die Privatklinik Bethanien werde den Miet- und Verwaltungsaufwand um bis zu 2 Millionen Franken pro Jahr verringern, hiess es.