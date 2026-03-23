Die Sparte MRH Switzerland, die vollständig im Besitz von Aevis Victoria ist, betreibt unter der Marke Michel Reybier Hospitality elf Hotels in der Schweiz und im Ausland. Sie befinden sich unter anderem in Zürich, Interlaken, Bern, Crans Montana, Zermatt, Davos, Flims und London. Sie verfügten über 1180 Zimmer, womit jährlich knapp 370'000 Übernachtungen generiert werden.