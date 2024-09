Säule 3a mit Flexibilität, AHV mit klaren Vorgaben

«Während die Begünstigten in der 2. Säule weitgehend durch gesetzliche Vorgaben und die Reglemente der Pensionskassen bestimmt werden, bietet die Säule 3a erheblich mehr Flexibilität», erklären Teodora Toma und Sebastien Godin von PensExpert. Die Vorsorgereglemente der 3a-Stiftungen können beispielsweise vorsehen, dass die Versicherten die Begünstigung Ihrer Kinder frei definieren können, da in der 3. Säule keine Unterscheidung gemacht wird wie in der 2. Säule (rentenberechtigten Kinder und übrige Kinder). Abhängig von den reglementarischen Bestimmungen kann auch die Reihenfolge von gewissen Begünstigungskategorien angepasst werden.