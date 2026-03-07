Die Nachrichtenagentur Reuters ​hatte bereits im Januar von Insidern erfahren, dass Rheinmetall und OHB Pläne für den gemeinsamen ‌Bau eines solchen Systems erörtern. Damals galt Airbus allerdings noch als potenzieller Konkurrent, der sich ebenfalls um den Auftrag bewerben könnte. Bei dem ​Vorhaben ​geht es um den Aufbau ⁠eines eigenen Kommunikationssystems für die Streitkräfte, das mit ​dem Starlink-Netzwerk des ⁠US-Unternehmens SpaceX von Elon Musk vergleichbar ist. Dem Reuters-Bericht zufolge könnte das ‌Auftragsvolumen bei bis zu zehn Milliarden Euro liegen.