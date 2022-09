Burry bezieht sich in seinem Tweet offensichtlich auf einen Brand am Dienstag in der Enegergiespeicherfirma PG&E in der Nähe des kalifornischen Monterey, die "Megapack-Batterien" von Tesla verwendet. Der Brand führte zu einer zeitweiligen Sperrung des berühmten Highway 1, der Los Angeles mit San Fransisco verbindet. Mit 182 Megawatt Leistung und 730 Megawattstunden Kapazität zählt die Tesla-Anlage in Moss Landing bei Monterey zu den grössten Akku-Speichern der Welt, wie teslamag.de schreibt. Aus noch ungeklärter Ursache sei mindestens eines der Tesla-Module in der Nacht in Brand geraten.