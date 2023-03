In der Aktie der Credit Suisse ist auch am Dienstag noch viel Bewegung. Sie fällt nach Eröffnung des Handels bis 4 Prozent, steigt dann aber bis 5 Prozent. Hier spielt sich auch das Übernahme-Verhältnis von 22,48 CS-Aktien für eine UBS-Aktie hinein, die am Dienstag stark ansteigt. Die Kursverläufe der beiden Aktien sind am Dienstag aber nicht deckungsgleich.