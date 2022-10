Die Aktien fallen in der Spitze bis 3,8 Prozent. Zuletzt notieren sie noch 1,9 Prozent tiefer. Am Vortag hatten die Aktien knapp 9 Prozent zugelegt, nachdem sie am Montag gar noch auf ein neues Allzeittief bei 3,52 Franken gefallen waren. Der Gesamtmarkt (SMI) gibt aktuell um 0,5 Prozent nach.