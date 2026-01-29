In der ersten Handelsstunde verlor das Papier rund 2,7 Prozent und gehörte zu den Schlusslichtern im Dax, bevor es das Minus etwas eingrenzen konnte. Allerdings hat die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten um fast zwei Drittel zugelegt. Analysten zeigten sich von den Jahreszahlen positiv überrascht. Branchenexperte Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan hob die Aktienrückkäufe positiv hervor.