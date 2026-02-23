Die Breitling-Meldung ist eine weitere Negativmeldung, nachdem schon Ende letzter Woche bekannt wurde, die Privatmarktspezialistin sei aufgrund ihres Engagements im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) unter Druck. Branchenbeobachter warnten vor einer möglichen Blase im gesamten Technologiesektor, die sich auch auf die Private Markets auswirken könnten. Die Bedenken betrafen zudem Anlagepositionen in der Softwarebranche, insbesondere Positionen in dem voraussichtlich stark von der KI beeinflussten Software-as-a-Service-Bereich.