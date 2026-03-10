Der Rückgang geht auf das Jahresergebnis 2025 zurück: Das Management hat dieses am Dienstagmorgen vorgelegt. Dieses sei weitgehend entsprechend den Konsenserwartungen ausgefallen, notiert Vontobel-Analyst Andreas Venditti. Das Unternehmen habe auch neue Daten vorgelegt, um Bedenken zu seinem Engagements in privaten Krediten in den Bereichen Wealth Evergreens und Software auszuräumen. «Wir sind der Ansicht, dass das Engagement von Partners Group weit unter dem Engagement vieler globaler Wettbewerber liegt», so Venditti.