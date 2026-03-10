Die Valoren des Privatmarktspezialisten Partners Group fallen am Dienstagvormittag um 0,44 Prozent auf 808,40 Franken. Der Kursverfall, der schon im Januar eingesetzt hatte, geht weiter. Damals wurden die Aktien des in Baar ansässigen Unternehmens zu 1096 Franken gehandelt. Das seither verzeichnete Minus beträgt 26 Prozent.
Der Rückgang geht auf das Jahresergebnis 2025 zurück: Das Management hat dieses am Dienstagmorgen vorgelegt. Dieses sei weitgehend entsprechend den Konsenserwartungen ausgefallen, notiert Vontobel-Analyst Andreas Venditti. Das Unternehmen habe auch neue Daten vorgelegt, um Bedenken zu seinem Engagements in privaten Krediten in den Bereichen Wealth Evergreens und Software auszuräumen. «Wir sind der Ansicht, dass das Engagement von Partners Group weit unter dem Engagement vieler globaler Wettbewerber liegt», so Venditti.
Leicht unter dem Konsens blieb der Reingewinn. Hier resultierten 1,26 Milliarden Franken, erwartet worden waren 1,31 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA stieg um 19 Prozent auf 1,6 Milliarden, und die Erträge verbesserten sich um 20 Prozent auf 2,6 Milliarden Franken.
Für die Anleger positiv ist: Die Dividende steigt auf 46,00 Franken, wodurch sich aufgrund des momentanen Aktienpreises eine Dividendenrendite von 5,7 Prozent ergibt.
Die Bank Vontobel bleibt zuversichtlich, was mittelfristige Kursentwicklung angeht. Das Preisziel für die Aktie des Privatmarktspezialisten liegt bei 1300 Franken. Das Rating lautet «Buy». Es stimmt mit der Mehrheit der Einstufungen anderer Analysten überein.
(cash)