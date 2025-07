So gut wie die Aktie der UBS schneidet kein anderer Titel des Swiss Market Index (SMI) ab. Nur teilweise mithalten können Alcon (plus 4,7 Prozent), Sika (plus 2,4 Prozent) und Swisscom (plus 2,2 Prozent). Die stärksten Verluste verzeichnen Nestlé (minus 5,6 Prozent) und Givaudan (minus 5,3 Prozent). Der Gesamtmarkt rückt im Verlauf der Woche 0,3 Prozent vor.