Am 10. April zog Logitech seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zurück, da lediglich ein US-Zoll von 20 Prozent auf chinesische Importe und ein Rückgang der Bruttomarge um 200 Basispunkte berücksichtigt worden waren, während Zölle von über 100 respektive aktuell 145 Prozent auf China anfielen. Bloomberg Intelligence hat Anfang Woche berechnet, wonach Logitech die Preise für Tastaturen, Mäuse, Headsets und andere wichtige Produkte im Falle eines durchschnittlichen Zollsatzes von 100 Prozent auf seine Importe in die USA um 40 Prozent erhöhen müsste. Im Geschäftsjahr 2024 produzierte Logitech 40 Prozent seiner Produkte in China, wovon 44 Prozent in die USA ausgeliefert wurden.