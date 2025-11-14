Der für die UBS zuständige Analyst Matthew Weston schrieb in einem Kommentar, dass die positiven Daten aus der Phase-III-Studie eine «bedeutende, positive Überraschung» seien. Ein hochwirksames orales Medikament mit vielversprechenden Daten sowohl bei schubförmig-remittierender als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose habe das Potenzial, ein Milliarden-Dollar-Blockbuster zu werden, «sofern das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil akzeptabel ist», so die Einschätzung des Experten der Schweizer Grossbank.